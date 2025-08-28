نجات ۱۲ کوهنورد گم شده در ارتفاعات کوههای عظیمیه کرج
۱۲ کوهنورد در ارتفاعات کوههای عظیمیه کرج با کمک امدادگران هلال احمر نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز از مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاعات کوههای عظیمیه کرج و عملیات موفقیت آمیز نیروهای عملیاتی امدادونجات کوهستان شهرستان کرج این جمعیت خبرداد.
محمدباقر خلفی گفت: این ۱۲ کوهنورد مسیر را گم کرده بودند و امکان تشخیص مسیر بازگشت برای گروه کوهنوردی میسر نبود.
وی ادامه داد: تیم اعزامی با حضور و با پشتیبانی و هدایت این گروه ۱۲ نفره را از درههای مشرف به چشمه نور به بالادست و محل امن انتقال داد و عملیات ساعت ۱۶:۴۹ پایان یافت.