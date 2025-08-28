پخش زنده
آئین رونمایی از رویدادهای روستایی استان اصفهان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حاشیه جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از رویدادهای روستایی استان اصفهان رونمایی شد.
این رویدادها همزمان با گرامیداشت یکهزار و پانصدمین میلاد پیامبر اکرم در روستاهای سراسر استان برگزار میشود.
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در حاشیه این رونمایی با اشاره به رویکرد استان اصفهان در زمینه تعریف رویداد در حوزههای گوناگون از جمله روستایی، بر لزوم توسعه انواع گردشگری در سراسر استان تأکید کرد.