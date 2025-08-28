\u0642\u0628\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0646\u0648\u06cc\u0633\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u00ab\u067e\u0627\u0633\u06cc\u0627\u062f \u067e\u0633\u0631 \u062e\u0627\u06a9\u00bb\u060c\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0627\u0628\u0648\u062a\u0631\u0627\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0648 \u0645\u0647\u0645 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n