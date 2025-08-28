پخش زنده
فرماندار خرمآباد گفت: در هفته دولت ۲۷ طرح با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در بخش مرکزی خرمآباد به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان در آیین افتتاح و بهرهبرداری از طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای کاوه کالی در بخش مرکزی خرم آباد گفت: به مناسبت هفته دولت، ۲۷ طرح عمرانی و خدماتی از سوی دهیاریهای بخش مرکزی و از محل اعتبار این نهاد معادل ۱۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.
وی افزود: بهسازی و زیرسازی معابر، جدولگذاری، پیادهروسازی و سنگفرش پیادهروی روستا، احداث پلهای فلزی و بتنی، احداث بوستانهای محلهای روستایی و تجهیز ساختمان اداری دهیاریها از جمله این طرحها است.
فرماندار با قدردانی از همکاری میان دستگاههای اجرایی مرتبط در اجرای این طرحها گفت: تأمین زیرساخت ها، افزایش رفاه روستائیان و مهاجرت معکوس را در پی خواهد داشت.