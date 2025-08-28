علیرضا معادی، رئیس فرهنگسرای گلستان گفت: برنامه «هیئت و کتاب» برای اولین بار و با تمرکز بر گروه سنی نوجوان برگزار شده و فرصتی را مهیا کرده تا مخاطب با زندگی و تاریخچه ائمه (ع) آشنا شوند.

علیرضا معادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: برنامه «هیئت و کتاب» با هدف معرفی کتاب‌های جدید در مناسبت‌های مذهبی به مخاطبان نوجوان در فرهنگسرای گلستان شکل گرفته است. این برنامه تاکنون پنج نشست برگزار کرده و به طور ویژه برای گروه سنی نوجوان طراحی شده است، در حالی که پیش از این نشست‌های مشابه تنها برای بزرگسالان برگزار می‌شد.

وی گفت: همچنین در هر دوره از این برنامه، دو کتاب انتخاب و از یک ماه قبل در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد تا فرصت داشته باشند آن را مطالعه کنند. نوجوانان می‌توانند با نویسنده کتاب ارتباط داشته و درباره محتوای اثر گفت‌و‌گو کنند.

رئیس فرهنگسرای گلستان گفت: «هیئت و کتاب» برای نخستین بار به ترکیب فضای هیئت و محوریت کتاب پرداخته و هدف آن ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای نوجوانان است.

«پنجشنبه فیروه‌ای» کتاب منتخب پنجمین دوره برنامه «کتاب و هیئت» بود

سارا عرفانی نویسنده کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در این برنامه گفت: کتاب با روایتی ساده و قابل همذات‌پنداری از زندگی یک دانشجوی جوان آغاز می‌شود و به مرور به ذهن و تجربه چند دختر دانشجو که برای زیارت به مشهد مقدس آمده‌اند، می‌پردازد.

وی افزود: سعی کردم با رعایت نکات اخلاقی و عفاف، مخاطب نوجوان را به لایه‌های درونی شخصیت‌ها راهنمایی کنم و فضایی برای شناخت و تجربه زیارت فراهم آورم.

سارا عرفانی گفت: همیشه دوست داشتم درباره معصومین بنویسم، اما نزدیک شدن به این ساحت دشوار بود. ایده این داستان در یکی از زیارت‌هایم به حرم امام رضا (ع) شکل گرفت و پس از بازگشت از سفر، نوشتن را آغاز کردم.

وی در پایان افزود: این نشست، که ترکیبی از هیئت و کتاب‌خوانی است، تجربه‌ای تازه برای نوجوانان فراهم می‌کند و فرصتی را برای گفت‌و‌گو و تأمل در داستان‌های مرتبط با فرهنگ و ارزش‌های دینی ایجاد می‌کند.

برنامه «هیئت و کتاب» برای نخستین بار اردیبهشت ۱۴۰۴ در فرهنگسرای گلستان برگزار شد و هر ماه با یک کتاب جدید برای نوجوان ادامه خواهد داشت.