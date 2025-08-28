به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر مرحوم کاشی، فردا جمعه ۷ شهریور ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل مسجد قدس رضوی واقع در خیابان قزوین تهران، خیابان شهید نعیمی تشییع می‌شود.

مراسم یادبود آن مرحوم، یکشنبه ۹ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در مسجد حضرت امام سجاد (ع)، واقع در اتوبان نواب صفوی، ضلع غربی، میدان نهم دی، جنب کوچه شهید محمدی سلوط برگزار می‌گردد.

حسین کاشی متولد یکم شهریور ۱۳۴۷ در تهران بود که تا سوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و بیست و هفتم دی ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب شهید شد.

فرزند کوچکتر خانواده کاشی، مصطفی نام داشت که فروردین ۱۳۵۰ در تهران متولد شد و تا پنجم ابتدایی درس خواند. او به عنوان بسیجی عازم جبهه و ۴ تیر ۱۳۶۶ در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن شهید شد. مزار هر دو شهید در بهشت زهرای تهران واقع است.