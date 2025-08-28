امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کالابرگ، چتری حمایتی برای ۶۰ میلیون ایرانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶- ۲۱:۳۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

آخرین جزئیات طرح کالابرگ

رصد رفتار‌های اقتصادی خانوارها، عاملی تعیین‌کننده در دهک‌بندی یارانه‌ها

حذف یارانه دهک‌های پر درآمد کلید خورد

استفاده ۵۴ میلیون نفر از طرح کالا برگ

عارف: نباید مردم برای یک خدمت دولتی سرگردان باشند

جزئیات حذف یارانه پردرآمد‌ها اعلام شد

برچسب ها: کالابرگ ، حمایت دولت ، اقلام اساسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 