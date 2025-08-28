پخش زنده
سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن درباره جنگ نرم رژیم صهیونیستی علیه امت اسلامی هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: فعالیتهای مردمی متنوع و گسترده است و در صدر آن فعالیتهای آمادهسازی برای مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) قرار دارد. ملت عزیز ما این مناسبت را به یک ایستگاه مهم تربیتی، آموزشی و بسیج عمومی تبدیل کرده است.
وی افزود: مردم ما از سیره رسول خدا (ص) بزرگترین درسها را میگیرند. یکی از ویژگیهای مهم نحوه بزرگداشت سالروز میلاد پیامبر (ص) در میان مردم ما دو نکته است: اول، حرکت عملی برای بزرگداشت مناسبت و دوم، تکیه بر قرآن کریم به عنوان منبع اصلی سیره نبوی است. بزرگداشت این مناسبت به این شکل مفید و سودمند، تاثیر زیادی دارد. جنگی که دشمنان علیه جایگاه نمادین رسول خدا (ص) و قرآن کریم آغاز کردهاند، هدفش جدا کردن امت از مهمترین منابع هدایت است. تکرار جنایات سوزاندن قرآن کریم مانند آنچه در آمریکا رخ داد، بخشی از موضع خصمانه علیه امت، پیام و قرآن و مقدسات آن است. وقتی میبینید که آمریکایی ها، اسرائیلیها و هم پیمانان شان قرآن را میسوزانند، این بخشی از موضع آنان است.
رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: سوزاندن قرآن کریم نه از روی کفر، بلکه بیان موضع خصمانه در چارچوب یک طرح جامع برای نابودی امت است. این جنایت باید با محکومیت، انزجار و خشم پاسخ داده شود و به افزایش آگاهی و گرایش به قرآن و پیامبر کمک کند.
بدرالدین افزود: جنگ نرم صهیونیستی علیه مسلمانان، جنگ خطرناکی علیه امت است که هدفش استثمار، تحقیر و سلطه بر آنهاست. وضعیت امت دو میلیارد نفری مسلمان در برابر اوضاع شرم آور فلسطین، وضعیت تحقیرآمیزی است. محدودیتهای فرهنگی، روانی و فکری در جنگ نرم، امت را برای تحقیر، فساد، رام شدن و خالی کردن انسان از ضمیر انسانی آماده میکند. امت ما نباید به وضعیت ادامه دهد، بلکه باید از الگوی مردم یمن بهره ببرد.
وی گفت: امتی که موضع گیری آن به سطح برخی کشورهای غیرمسلمان نمیرسد، نیاز به تثبیت مسئولیتهای دینی دارد. در واقع، تکفیریها در جهان عرب در خدمت دشمن اسرائیلی هستند. اگر تکفیریها علیه دشمن اسرائیلی هدایت میشد، چه نتیجهای داشت؟ فعالیتهای دانشگاهی و دانشجویی وسیع، عظیم و گسترده است.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: راهپیماییهای جمعه در یمن هفته گذشته به ۱۴۳۱ راهپیمایی و تجمع عظیم و شرافتمندانه رسید که در پیشگاه خداوند مایه سربلندی است. از ملت عزیز یمن دعوت میکند، در بهار محمد رسول خدا (ص) فردا جمعه در تظاهرات صنعا و سایر استانها و شهرستانها حضور عظیم و میلیونی داشته باشند. حضور هفتگی مردم یک موضع گیری عظیم مردمی است که در آن جهاد در راه خدا و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در مرحلهای است که با شدیدترین ظلم و ستم مواجه است.