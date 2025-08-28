به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون نماینده روسیه گفت: اقدام سه کشور اروپایی برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هیچ اعتبار قانونی ندارد.

دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد: اقدام گروه سه کشور اروپایی شامل فرانسه، انگلیس و آلمان برای آغاز یک فرآیند ۳۰ روزه برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نباید توسط شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا هیچ اعتبار قانونی ندارد.