دولت اسلوونی در نشست امروز خود اعمال ممنوعیت ورود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، اگرچه تصمیم نهایی در این خصوص به جلسه آتی هیئت دولت اسلوونی موکول شد، اما بر اساس آنچه رسانههای بالکان گزارش کردهاند، این تصمیم نهایی خواهد شد.
دولت اسلوونی برای جلوگیری از فشارهای احتمالی از اعلام قبلی این بند از دستور جلسه امروز خودداری کرده بود.
وزارت امور خارجه و اروپایی اسلوونی در نشست آتی سایر موارد لازم برای تصمیمگیری نهایی در اینباره را در اختیار هیئت دولت قرار خواهد داد.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند اگر چه طرح اولیه توسط وزارت امور خارجه و اروپایی ارائه شده است اما از حمایت روبرت گولوب، نخست وزیر این کشور برخوردار است.
شایان ذکر است، اسلوونی به عنوان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا واردات و صادرات سلاح به سرزمینهای اشغالی را به علت نسلکشی در جریان در غزه ممنوع کرده بود.
دولت اسلوونی همچنین ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ دو وزیر رژیم صهیونیستی را عنصر نامطلوب اعلام کرده است.
این کشور همچنین در ژوئن ۲۰۲۳ کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت.