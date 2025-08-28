به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند امروز ششم شهریورماه در آیین کلنگ‌زنی طرح تقاطع غیر همسطح شهدای اقتدار گفت: مجموعه مدیریت شهری در قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیا توانسته طرح‌های متعددی برای شهر تعریف کند؛ تقاطع غیر همسطح شهدای اقتدار که عملیات اجرایی ساخت آن با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان امروز آغاز شد و پیش بینی می‌شود ظرف ۱۸ ماه آینده به نتیجه برسد.

وی افزود: همچنین تقاطع غیر همسطح شهدای خرم‌آباد که زیر بار ترافیک رفته و تقاطع غیر همسطح امام رضا نیز که ظرف سه هفته آینده به مرحله افتتاح می‌رسد.

شهردار مرکز لرستان با تأکید بر رفع مشکلات شهر به ویژه ترافیک افزود: در همه حوزه‌ها با وجود کمبود منابع، اقدامات خوبی انجام شده است که در حوزه انضباط شهری، زیباسازی و کار‌های فرهنگی از جمله آنهاست.

بارانی بیرانوند اضافه کرد: مردم لرستان در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران حماسی دفاع کردند و این مردم شایسته بهترین خدمات هستند.