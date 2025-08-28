به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور رده‌های سنی مختلف از سوم شهریور به میزبانی استان اصفهان آغاز شده است.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال (نوجوانان) از امروز (پنجشنبه ششم شهریور) آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود و در نخستین روز این مسابقات ۱۳ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

اصفهان ۱ ـ آذربایجان غربی ۲ (۱۷ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۶ و ۸ بر ۱۵)

مازندران ۲ ـ تهران ب ۱ (۲۱بر۶ و ۲۰بر۲۲ و ۱۸بر۱۶)

تهران الف ۲ ـ گیلان صفر (۲۱بر ۱۵ و ۲۱ بر۱۴)

هرمزگان صفر ـ مرکزی ۲ (۱۸بر۲۱و۱۶بر۲۱)

گلستان الف ۲ ـ توابع تهران صفر (۲۱ بر ۱۰ بر ۲۱ بر ۱۷)

اصفهان ۲ ـ قزوین ۱ (۲۱ بر ۱۷ و ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۲)

مازندران ۲ ـ زنجان صفر (۲۱ بر۱۴ و ۲۱ بر ۱۲)

تهران الف صفر ـ گلستان ب ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۸ بر ۲۱)

هرمزگان صفر (انصراف به دلیل مصدومیت) ـ توابع تهران ۲ (۱۱ بر ۲۱ و صفر بر ۲۱)

گلستان الف ۲ ـ مرکزی صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۴)

آذربایجان غربی ۲ ـ قزوین ۱ (۱۳ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹)

تهران ب ۲ـ زنجان صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۳)

هرمزگان صفر – گلستان الف ۲ (۰ بر۲۱ و ۰ بر ۲۱) انصراف پزشکی تیم هرمزگان از مسابقات

گیلان صفر ـ گلستان ب ۲ (۵ بر ۲۱ و ۱۱ بر ۲۱)