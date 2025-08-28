ظفرقندی: جوانی جمعیت، یکی از اولویت های ضروری وزارت بهداشت، و توسعه خوابگاه های متأهلی، از مقدمات اجرای آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی وزير بهداشت در سفر به اسفراين، ضمن ديدار با کادر درمان، از بخش هاي مختلف بيمارستان امام خميني اسفراين بازديد کرد. سرکشي از مرکز در حال ساخت بهورزي اسفراين، از ديگر برنامه هاي وزير بهداشت بود

دکتر ظفرقندی گفت: آموزشگاه بهورزی، قابلیت پوشش استان را دارد.

وی اجرای طرح جوانی جمعیت را یکی از اولویت های ضروری وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: توسعه خوابگاه های متأهلی، از مقدمات اجرای این طرح است.

آموزشگاه بهورزی اسفراین، با زیربنای ۲ هزار و ۴۴۰ متر مربع، ۹۱درصد پیشرفت دارد.