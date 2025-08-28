رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری به تهران میآید
رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری و رئیس فدراسیون وزنهبرداری بحرین شنبه به تهران می آیند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمد جلود، رئیس عراقی فدراسیون جهانی وزنهبرداری (IWF) به همراه اسحاق ابراهیم اسحاق، رئیس فدراسیون وزنهبرداری بحرین بامداد شنبه (۸ شهریور) به ایران میآیند.
سفر جلود و اسحاق به ایران پس از رایزنیهای متعدد سجاد انوشیروانی صورت گرفت.
دیدار و برگزاری جلسه با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از جمله برنامههایی است که در طول سفر این دو مقام بین المللی اجرا خواهد شد.
نشست مطبوعاتی رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری نیز شنبه برگزار میشود که جزئیات دقیق آن به رسانهها اعلام می شود.