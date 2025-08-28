رقابت‌های چهارجانبه فوتبال با حضور تیم هنرمندان، ستارگان دهه ۶۰ فوتبال ایران، مجریان ورزشی صداوسیما و منتخب کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در چارچوب جشنواره تابستانی کیش با عنوان تابستونو بیار کیش، رقابت‌های چهارجانبه فوتبال با حضور تیم هنرمندان، ستارگان دهه ۶۰ فوتبال ایران، مجریان ورزشی صداوسیما و منتخب کیش برگزار شد.

در نخستین دیدار این مسابقات، دو تیم مجریان ورزشی صداوسیما و هنرمندان در دیداری نزدیک و پرهیجان به تساوی یک بر یک رسیدند.

این دیدار در ضربات پنالتی، با برتری هنرمندان به پایان رسید و جواز حضور در مسابقه نهایی را به دست آوردند.

در دومین مسابقه، تیم قدرتمند ستارگان دهه ۶۰ فوتبال ایران با نتیجه ۶ بر یک از سد منتخب کیش گذشت تا حریف هنرمندان در دیدار نهایی شود.