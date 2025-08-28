نشست بازاندیشی شیوه‌های حمایتی و نظارتی از وکلا، با هدف بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های وکلا، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رسولی، دبیر رویداد باز اندیشی شیوه‌های حمایتی و نظارتی از وکلا، با انتقاد به محدودیت‌های اعمال شده بر عملکرد وکلا، محدودیت وکلا را محدود کردن جامعه دانست و گفت: وکیلی که در بند‌های مختلف قوانین محدود شده، نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل کند چرا که وکیل ارتباط تنگاتنگ با مردم دارد.

رئیس موسسه مطالعات حقوقی راهبردی، در ادامه افزود: وکیل باید مورد حمایت قانون قرار بگیرد، چون باید در زمینه قوانین جاری موضوعه جامعه عمل کند.

رسولی با انتقاد به برخی کارآموزانی که تجربه کافی در امر وکالت ندارند. به ضرورت اصلاح برخی قوانین در زمینه حرفه وکالت تاکید کرد و گفت: دفاع از آزادی و آزادگی وکیل، در واقع دفاع از جامعه است و حفظ شئون وکلا و رعایت مقررات حمایتی برای وکلا ضروری است.

مجتبی باری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، با انتقاد از به روز رسانی نشدن قوانین حوزه وکالت از جمله قانون وکالت و نظامنامه ی وکالت، که مصوب سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ هستند، لایحه استقلال وکلا را لایحه‌ای بی اثر در احقاق حقوق وکلا دانست.

باری، افزود: مقررات حمایتی وکلا، به وفور است، اما عمدتا اجرا نمی‌شود یا نظارت درستی بر روند اجرای آنها وجود ندارد.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، با انتقاد به قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، آن را موجب ورود تعداد زیادی وکیل کم تجربه به عرصه وکالت دانست که بعضا از تخصص لازم برخوردار نیستند و از طرفی باعث کاهش بازار کار وکلا شده‌اند.