به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امين حسين رحيمي وزير دادگستري كه در دومين سفر استاني خود در هفته دولت به استان ايلام سفر كرده است، در نشست شوراي اداري اين استان شركت كرد.

وزیر دادگستری پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ در نشست شورای اداری استان ایلام با اشاره به برگزاری موفق کنگره عظیم اربعین حسینی گفت: شاهد بودم که در هیئت دولت از عملکرد موفق استاندار، مردم و مسئولان استان ایلام بخاطر مشارکت در برگزاری کنگره عظیم اربعین بطور ویژه قدردانی شد.

رحیمی برگزاري شايسته راهپيمايي اربعين حسيني را حاصل وحدت و همدلي بين مردم و مسئولان در استان برشمرد و افزود: در استان ايلام و در مسير وفاق و همدلي، شاهد هم‌افزايي در امور هستيم و نمونه آن برگزاري موفق راهپيمايي اربعين حسيني بود.

در حاشيه نشست شوراي اداري استان ايلام و با حضور امين حسين رحيمي وزير دادگستري، كرمي استاندار ايلام، حجت الاسلام مرادبيگي نماينده مردم ايلام در مجلس خبرگان رهبري، فلاحي نماينده مردم استان در مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از مقامات لشكري، قضايي و اجرايي استان آيين افتتاح يا كلنگ‌زني نمادين ۴۱۶ طرح عمراني و اقتصادي انجام شد.

بر اين اساس، به صورت تجمعي ۴۱۶ طرح و پروژه عمراني و اقتصادي با مجموع اعتبار ۷۶۳۱ ميليارد تومان اشتغال‌زايي ۱۹۶۷ نفر حين اجراي پروژه‌ها و ۳۸ نفر به صورت دائم در سطح استان كلنگ زني و يا افتتاح شد.

همچنين با حضور وزير دادگستري، بصورت نمادين ۳۴ كيلومتر مسير چهارخطه با اعتبار ۱۴۸۰ ميليارد تومان و ۷۴۹ واحد مسكن در روستاهاي سطح استان با اعتبار ۵۲۵ ميليارد تومان مورد بهره برداري قرار گرفت.

بهره‌برداري از ۲۱۴ واحد مسكن ملي در شهرهاي استان ايلام با اعتبار ۲۳۹ ميليارد تومان از نمونه ديگر پروژه‌هاي هفته دولت است.