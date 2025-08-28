مسابقات والیبال کانون‌ها و قهرمانی رده‌های سنی مختلف کشور، پیگیری و نتایج ۶۵ دیدار مشخص شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۲ دوره از مسابقات والیبال سالنی و ساحلی قهرمانی کشور و لیگ کانون‌های رده‌های سنی مختلف بر اساس برنامه ریزی فدراسیون در شهریور در حال برگزاری است.

این مسابقات در شهر‌های مشهد، قزوین و زنجان پیگیری می شود، نتایج ۶۵ دیدار مشخص شد که به شرح زیر است:

نتایج دیدار‌های روز سوم مسابقات والیبال کانون‌های زیر ۱۸ سال دختر کشور؛

منافی ۳ – بابلسر یک

مهد آب صفر – لاله ۳

هیوا یک – گل گهر ۳

مدرن۳ – حفار صفر

سام ۳ – صدرا صفر

قهرمانان صفر – پرواز ۳

میانه صفر – المپیک ۳

ترمه ۳ – بابازاده صفر

سایپا صفر – ماوان ۳

تارا صفر – کهکشان ۳

شهید صاعدی صفر – تلنت ۳

نتایج روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۴ سال پسر؛

گلستان ۲ – همدان یک

قزوین ۲ – کردستان یک

مازندران ۲ – گیلان یک

توابع تهران ۲ – لرستان یک

خراسان رضوی ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر

خراسان جنوبی ۲ – ایلام صفر

آذربایجان شرقی ۲ – بوشهر صفر

یزد ۲ – فارس صفر

تهران ۲ – اردبیل صفر

خوزستان ۲ – هرمزگان یک

مرکزی ۲ – البرز صفر

کرمان ۲ – کرمانشاه صفر

زنجان ۲ – آذربایجان غربی یک

قم ۲ – اصفهان یک

سمنان ۲ – خراسان شمالی یک

گلستان ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر

مازندران ۲ – بوشهر صفر

توابع تهران ۲ – فارس صفر

همدان ۲ – اردبیل صفر

قزوین ۲ – خراسان جنوبی صفر

مرکزی ۲ – گیلان صفر

کرمان ۲ – لرستان یک

خراسان رضوی ۲ – آذربایجان غربی یک

خوزستان ۲ – کردستان صفر

آذربایجان شرقی ۲ – اصفهان صفر

یزد ۲ – سمنان صفر

تهران ۲ – زنجان صفر

چهارمحال و بختیاری ۲ – هرمزگان یک

قم ۲ – البرز صفر

خراسان شمالی ۲ – کرمانشاه صفر

نتایج روز‌های اول و دوم مسابقات والیبال لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال پسر کشور در مشهد؛

چهارم شهریور؛

کانون والیبال میانه ۳ – المپیک کرمانشاه ۲

مقاومت ۳ – الگوی برتر لردگان صفر

وحدت البرز ۳ – سروقامتان جهانبین صفر

فلفلی ناب ۳ – نصر جوان میاندوآب صفر

سایه روشن کیهان ۳ – کوروش لاهیجان ۲

اصبهان اصفهان ۳ – بهراد جیرفت صفر

ستارگان جوان مازندران ۳ – سپیدار کرمانشاه صفر

والیبال البرز ۳ – ایرانیان طبس ۲

بایزید شاهرود ۳ – سهند برتر تبریز صفر

طبیعت ۳ – کانون شاه زمانی صفر

کانون البرز ۳ – سورن خدابنده صفر

کانون آراد ۳ – عقاب نظرآباد یک

پنجم شهریور

مقاومت ۳ – کوروش لاهیجان ۲

المپیک کرمانشاه ۳ – الگوی برتر لردگان صفر

پیکان مشهد ۳ – والیبال البرز یک

کانون البرز مشهد ۳ – ستارگان جوان مازندران یک

سایه روشن کیهان ۳ – کانون والیبال میانه صفر

فلفلی ناب ۳ – شمس ۲

اصبهان اصفهان ۳ – وحدت البرز یک

ایرانیان طبس ۳ – سورن خدابنده صفر

بایزید شاهرود ۳ – آراد ماهشهر صفر

طبیعت ۳ – عقاب نظرآباد یک

کانون شاه زمانی ۳ – سهند برتر تبریز یک

بهراد جیرفت ۳ – نصر جوان میاندوآب ۲