نتایج دیدارهای والیبال کانونها و قهرمانی ردههای سنی ایران
مسابقات والیبال کانونها و قهرمانی ردههای سنی مختلف کشور، پیگیری و نتایج ۶۵ دیدار مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۱۲ دوره از مسابقات والیبال سالنی و ساحلی قهرمانی کشور و لیگ کانونهای ردههای سنی مختلف بر اساس برنامه ریزی فدراسیون در شهریور در حال برگزاری است.
این مسابقات در شهرهای مشهد، قزوین و زنجان پیگیری می شود، نتایج ۶۵ دیدار مشخص شد که به شرح زیر است:
نتایج دیدارهای روز سوم مسابقات والیبال کانونهای زیر ۱۸ سال دختر کشور؛
منافی ۳ – بابلسر یک
مهد آب صفر – لاله ۳
هیوا یک – گل گهر ۳
مدرن۳ – حفار صفر
سام ۳ – صدرا صفر
قهرمانان صفر – پرواز ۳
میانه صفر – المپیک ۳
ترمه ۳ – بابازاده صفر
سایپا صفر – ماوان ۳
تارا صفر – کهکشان ۳
شهید صاعدی صفر – تلنت ۳
نتایج روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۴ سال پسر؛
گلستان ۲ – همدان یک
قزوین ۲ – کردستان یک
مازندران ۲ – گیلان یک
توابع تهران ۲ – لرستان یک
خراسان رضوی ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر
خراسان جنوبی ۲ – ایلام صفر
آذربایجان شرقی ۲ – بوشهر صفر
یزد ۲ – فارس صفر
تهران ۲ – اردبیل صفر
خوزستان ۲ – هرمزگان یک
مرکزی ۲ – البرز صفر
کرمان ۲ – کرمانشاه صفر
زنجان ۲ – آذربایجان غربی یک
قم ۲ – اصفهان یک
سمنان ۲ – خراسان شمالی یک
گلستان ۲ – کهگیلویه و بویراحمد صفر
مازندران ۲ – بوشهر صفر
توابع تهران ۲ – فارس صفر
همدان ۲ – اردبیل صفر
قزوین ۲ – خراسان جنوبی صفر
مرکزی ۲ – گیلان صفر
کرمان ۲ – لرستان یک
خراسان رضوی ۲ – آذربایجان غربی یک
خوزستان ۲ – کردستان صفر
آذربایجان شرقی ۲ – اصفهان صفر
یزد ۲ – سمنان صفر
تهران ۲ – زنجان صفر
چهارمحال و بختیاری ۲ – هرمزگان یک
قم ۲ – البرز صفر
خراسان شمالی ۲ – کرمانشاه صفر
نتایج روزهای اول و دوم مسابقات والیبال لیگ کانونهای زیر ۱۸ سال پسر کشور در مشهد؛
چهارم شهریور؛
کانون والیبال میانه ۳ – المپیک کرمانشاه ۲
مقاومت ۳ – الگوی برتر لردگان صفر
وحدت البرز ۳ – سروقامتان جهانبین صفر
فلفلی ناب ۳ – نصر جوان میاندوآب صفر
سایه روشن کیهان ۳ – کوروش لاهیجان ۲
اصبهان اصفهان ۳ – بهراد جیرفت صفر
ستارگان جوان مازندران ۳ – سپیدار کرمانشاه صفر
والیبال البرز ۳ – ایرانیان طبس ۲
بایزید شاهرود ۳ – سهند برتر تبریز صفر
طبیعت ۳ – کانون شاه زمانی صفر
کانون البرز ۳ – سورن خدابنده صفر
کانون آراد ۳ – عقاب نظرآباد یک
پنجم شهریور
مقاومت ۳ – کوروش لاهیجان ۲
المپیک کرمانشاه ۳ – الگوی برتر لردگان صفر
پیکان مشهد ۳ – والیبال البرز یک
کانون البرز مشهد ۳ – ستارگان جوان مازندران یک
سایه روشن کیهان ۳ – کانون والیبال میانه صفر
فلفلی ناب ۳ – شمس ۲
اصبهان اصفهان ۳ – وحدت البرز یک
ایرانیان طبس ۳ – سورن خدابنده صفر
بایزید شاهرود ۳ – آراد ماهشهر صفر
طبیعت ۳ – عقاب نظرآباد یک
کانون شاه زمانی ۳ – سهند برتر تبریز یک
بهراد جیرفت ۳ – نصر جوان میاندوآب ۲