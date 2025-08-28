پخش زنده
معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خوزستان بر تقویت همکاری بین دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای بومی برای توسعه پایدار شهرستان باوی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان باوی گفت: این شهرستان از ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی ممتازی برخوردار است که باید از این سرمایههای ارزشمند برای توسعه پایدار منطقه استفاده کنیم.
وی افزود: استانداری خوزستان آماده است تا با بهرهگیری از نظرات و پیشنهادات نخبگان و فعالان اجتماعی، برنامههای توسعهای این شهرستان را با مشارکت مردمی پیش ببرد.
عاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تأکید کرد: برای تحقق توسعه متوازن، باید از خرد جمعی و تجربیات ارزشمند فعالان سیاسی و اجتماعی منطقه بهره بگیریم.
فضلاللهپور با اشاره به برنامههای آتی استانداری در شهرستان باوی اعلام کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، پروژههای عمرانی متعددی در حوزه راهسازی، آبرسانی و توسعه شبکه برقرسانی در دست اجرا داریم که به زودی شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: با راهاندازی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی، میتوانیم ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان منطقه ایجاد کرده و اشتغال پایدار برای جوانان فراهم کنیم.
در پایان این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان باوی به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و دغدغههای خود پرداختند و بر لزوم توجه بیشتر به مسائل زیرساختی، اشتغال و توسعه متوازن منطقه تأکید کردند.