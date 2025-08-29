تقسیم امتیازات در بازی جنجالی، ‌داماش گیلان صفر صنعت نفت آبادان صفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در چهارچوب هفته اول رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان صنعت نفتی‌ها از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه مقابل داماش صف آرایی کرد.

دیدار دو تیم داماش گیلان و صنعت نفت آبادان که در دقیقه ۱۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل استادیوم عضدی رشت متوقف شده بود بعد از حدود یک ساعت توقف ادامه یافت.

تیم داماش گیلان با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از حضور تماشاگران در ۴ بازی محروم شده بود، اما با گذشت ۱۵ دقیقه از شروع مسابقه، در اتفاقی عجیب، هواداران این تیم وارد ورزشگاه عضدی رشت شدند که این موضوع باعث توقف بازی به مدت حدود ۹۰ دقیقه شد.

با این حال، پس از تخلیه کامل سکو‌های ورزشگاه، دو تیم به زمین مسابقه بازگشتند و بازی را از سر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت در نیمه اول، تیم صنعت نفت آبادان بازی را با حملات پرتعداد آغاز کرد و شاگردان علی نظرمحمدی بیشتر دفاع کردند. اما وقفه ایجاد شده در سرعت بازی خلل ایجاد شود.

ابتدا صنعت نفت آبادان نسبت به توقف یک ساعته بازی اعتراض و قصد داشت به بازی ادامه ندهد، اما بعد از هماهنگی برای تاخیر و تغییر در ساعت پرواز برگشت به آبادان، به ادامه انجام بازی رضایت دادند.

این مسابقه مطابق حکم کمیته انضباطی باید بدون تماشاگر برگزار می‌شد.

در نیمه دوم نیز شاگردان مسعود شجاعی چندین حمله را بر روی دروازه تیم داماش انجام دادند، اما نتوانستند به گل برسند. در سوی دیگر به نظر می‌رسید که شاگردان نظرمحمدی به تساوی در این رضایت دارند خطرآفرینی چندانی روی دروازه صنعت نفت نداشتند و بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم بالاخره پس از ۹۰ دقیقه بازی بدون گل به رختکن رفتند.