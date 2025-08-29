لیگ هاکی روی یخ جوانان؛ پیروزی کولاک مقابل آذرخش
تیم کولاک در هشتمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال کشورمان در مصاف با آذرخش به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیم های کولاک و آذرخش در لیگ هاکی روی یخ جوانان پسر پنجشنبه ۶ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایران مال برگزار شد.
تیم آذرخش در حالیکه ۳ بر یک از کولاک پیش بود در تایم سوم بازی ۴ گل خورد و ۵ – ۳ مغلوب شد. برای شاگردان محمد امین کرهای در این دیدار ایلیا حمزه و پارسا جلالی هر کدام ۲ و علی صالحی یک گل زدند. گلهای شاگردان مازیار قربانی را در تیم آذرخش هم حسین تاجیک، امیر علی دائمی و علیرضا محمودی به ثمر رساندند.
در پایان این دیدار، پارسا جلالی از کولاک و علیرضا محمودی از آذرخش به عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.
قضاوت این بازی را امیر حسین رودسرابی، علی صحرایی و ایمان رستگارنسب برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.
در ادامه این رقابتها شنبه ۸ شهریور تیمهای آذرخش و زاگرس به مصاف هم میروند.