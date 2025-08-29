به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم های کولاک و آذرخش در لیگ هاکی روی یخ جوانان پسر پنجشنبه ۶ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایران مال برگزار شد.

تیم آذرخش در حالیکه ۳ بر یک از کولاک پیش بود در تایم سوم بازی ۴ گل خورد و ۵ – ۳ مغلوب شد. برای شاگردان محمد امین کره‌ای در این دیدار ایلیا حمزه و پارسا جلالی هر کدام ۲ و علی صالحی یک گل زدند. گل‌های شاگردان مازیار قربانی را در تیم آذرخش هم حسین تاجیک، امیر علی دائمی و علیرضا محمودی به ثمر رساندند.

در پایان این دیدار، پارسا جلالی از کولاک و علیرضا محمودی از آذرخش به عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این بازی را امیر حسین رودسرابی، علی صحرایی و ایمان رستگارنسب برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در ادامه این رقابت‌ها شنبه ۸ شهریور تیم‌های آذرخش و زاگرس به مصاف هم می‌روند.