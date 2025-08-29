به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمید قنبری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز سازوکار ماشه را بررسی و تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

مقدمه مجری: سه کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان امروز به صورت رسمی ابلاغیه فعال سازی مکانیزم موسوم به اسنپ‌بک را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند. این سه کشور اروپایی گفتند که در طول ۳۰ روز آینده آماده مذاکره با جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای هستند که می‌تواند روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کند. وزیر امورخارجه کشورمان اقدام سه کشور اروپایی را در این زمینه ناموجه، غیرقانونی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی عنوان کردند. آقای عراقچی با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل با موضوع هسته‌ای تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تأمین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.

سؤال: اشاره کردم به صحبت‌های آقای عراقچی، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک و بررسی زوایای مختلف این اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی عضو برجام. در قدم اول اسنپ‌بک را برای ما تعریف بفرمایید، چیست و نسبت آن با قطعنامه ۲۲۳۱ چیست و جایگاه آن در برجام چیست؟

قنبری: اگر بخواهم معنای لغوی اسنپ‌بک را بگویم؛ می‌شود بازگشت فوری، اما این معنای لغوی خیلی کمک نمی‌کند که ما بفهمیم دقیقاً چیست. بگذارید توضیحی بدهم راجع به خود برجام؛ برجام یک توافقی است میان ایران از یک طرف و ۱+۵ از طرف دیگر؛ ایران یک سری تعهدات هسته‌ای و یک سری محدودیت‌ها را می‌پذیرد برای این که اعتمادسازی کند در مورد این که برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا می‌پذیرند که تحریم‌های هسته‌ای که علیه ایران وضع کرده‌اند بردارند، در این توافق مثل هر توافق دیگری ما نیاز به یک مکانیزم حل و فصل اختلاف داریم، چون این توافق باید در یک بازه زمانی ۱۰ ساله‌ای اجرا شود و بعد آن محدودیت‌هایی که گذاشته شده، به طور دائمی برداشته شود، در این مدت ممکن است که طرفین به اختلاف بخورند، یک طرف بیاید بگوید که شما تعهدات خود را به درستی انجام ندادی و طرف دیگر هم به طور متقابل بگوید شما هم تعهدات خود را به درستی انجام ندادی. آن چه که معمولاً در توافق‌ها پیش‌بینی می‌شود این است که طرفین اول می‌نشینند باهم مذاکره و سعی می‌کنند همدیگر را قانع کنند و به ترتیباتی دسترسی پیدا کنند که آن ترتیبات باعث شود که اجرای توافق ادامه پیدا کند. اگر در مذاکره به توافق نرسند، معمولاً می‌روند سراغ یک طرف ثالثی می‌گویند بیا داوری کن، قضاوت کن و ببین حق با کیست. اما در برجام با توجه به ماهیت این توافق که یک طرف آن هسته‌ای، یک طرف تحریمی است و هیچ نهاد بالاتر و مرضی‌الطرفینی وجود ندارد که بخواهد بین طرفین داوری کند، طرفین آمدند و این توافق را این طور در مورد حل و فصل آن تصمیم‌گیری کردند که اگر نتوانستیم همدیگر را قانع کنیم، شما برگرد به وضعیت قبل از برجام، من بر‌می‌گردم به وضعیت قبل از برجام؛ یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها می‌گویند ما تحریم‌هایی که وضع کردیم را برمی‌گردانیم، ایران هم می‌گوید من هم هر محدودیتی که پذیرفتم، این محدودیت‌ها را برمی‌دارم و متناسباً خودم هم می‌آیم آن فعالیت‌های هسته‌ای خودم را طبق روال سابق انجام می‌دهم. حالا نسبت این با ۲۲۳۱ چیست؟ برجام یک توافقی است بخواهم تشبیه کنم؛ مثل این است که دو نفر باهم یک قراردادی را امضا کردند، حالا این قراردادی که امضا کردند باید ببرند یک جایی و در دفترخانه‌ای رسمی و ثبت کنند؛ تشبیه ساده برای این که نزدیک به ذهن شود. ما قبل از برجام مشمول یک سری قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم که از سال ۲۰۰۶ شروع شده بود، آخرین آن سال ۲۰۱۲ علیه ما وضع شده بود. حالا این قطعنامه‌های تحریمی که شورای امنیت تصویب کرده باید توسط خود شورای امنیت هم برداشته شود. برجام می‌رود در قالب یک قطعنامه شورای امنیت مصوب می‌شود که به آن قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوییم. این قطعنامه رسمیت می‌بخشد به برجام آن چیزی که طرفین توافق کرده بودند می‌آید در قالب یکی از ضمائم ۲۲۳۱ درج می‌شود و تحریم‌هایی که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت وضع شده بودند با قطعنامه ۲۲۳۱ برداشته می‌شود. اتفاقی که می‌افتد در این مکانیزمی که به آن مکانیزم اسنپ‌بک می‌گوییم، این است که وقتی طرفین اروپایی یا ۱+۵؛ آمریکا و کشور‌های عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، یکی از اینها ادعا کند که ایران نقض اساسی انجام داده، موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می‌شود و در اینجا مفروض این است که تحریم‌ها برمی‌گردد مگر این که قطعنامه‌ای تصویب شود با محتوای این که، تعلیق تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها تمدید شود و ادامه پیدا کند.

سؤال: مگر تحریم‌ها برداشته شده بود، چون الان بسیاری از سؤال مردم این باشد که؛ یعنی تحریم‌های جدید؟ موضوعات جدید؟ ما درگیر تحریم‌های موضوعات مختلفی که برای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود سال‌ها هستیم؟

قنبری: سؤال خیلی خوبی است، ما وقتی از تحریم‌ها صحبت می‌کنیم باید مشخصاً بگوییم از کدام تحریم‌ها صحبت می‌کنیم. ما درگیر مجموعه‌ای از تحریم‌ها هستیم؛ تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه اروپا و مهمتر، وسیع‌تر و جدی‌تر از همه؛ تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. بعضی از تحریم‌ها به موجب برجام برداشته شده بود، بعضی باقی بود. در رابطه با تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های ثانویه هسته‌ای برداشته شده بود، اما تحریم‌های اولیه باقی مانده بود، فرق اولیه و ثانویه چیست؟ اولیه آن است که به آمریکایی‌ها می‌گوید با ایران کار نکنید، ثانویه آن است که به غیر از آمریکایی‌ها می‌گوید با ایران کار نکنید. عمده تحریم‌های اروپا برداشته شده بود، ولی یک سری تحریم هم باقی مانده و این هم توجه داشته باشید؛ الان که صحبت می‌کنیم در وضعیتی هستیم که آمریکا از سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و حجم وسیعی از تحریم‌ها که تحریم‌های آمریکا بود از سال ۲۰۱۸ علیه ایران برگشته، اما این که من می‌گویم الان با اسنپ‌بک چه اتفاقی می‌افتد؛ منظورم آن تحریم‌های سازمان ملل است، نه تحریم‌های اروپا و آمریکا. آن چند قطعنامه تحریمی؛ اختصاصاً شش قطعنامه تحریمی که توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شده بود، به موجب برجام برداشته شده بود، به موجب این اسنپ‌بک می‌تواند برگردد، هنوز هم برنگشته است. فرایند شروع شده، یک ۳۰ روزی وقت است تا آن تحریم‌ها اگر اتفاق دیگری در این ۳۰ روز نیفتد، آنها برگردند.

سؤال: من موضوعات سیاسی را کنار می‌گذارم و از باب اقتصادی با شما صحبت می‌کنم به جهت تخصص شما در وزارت امورخارجه، آقای عراقچی اشاره کردند که این اقدام غیرقانونی و ناموجه است و جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد، از مبنای قانونی و حقوق بین‌الملل به این موضوع نگاه کنیم؛ چگونه نگاه خواهیم کرد و البته مهمتر؛ واکنش ایران به این موضوع است؟

قنبری: یک بحث حقوقی و یک بحث اقتصادی داریم؛ اول درباره حقوقی صحبت کنیم؛ آیا اروپایی‌ها حق داشتند که این کار را کنند یا خیر؟ سابقه برجام را نگاه کنید؛ از زمانی که برجام لازم‌الاجرا شد، ایران تمام تعهدات خود را اجرا کرد، بار‌ها و بار‌ها آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأیید کرد که ایران کل تعهدات خود را عیناً اجرا کرده است.

سؤال: حتی یادم هست که در آن زمان؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد؛ بسیاری از موضوعات و رفت و آمد‌ها انجام شد برای این که کشور‌های اروپایی به تعهدات‌شان پایبند باشند؟

قنبری: بله، دقیقاً، اتفاقی که افتاد؛ این بود که ترامپ حتی قبل از این که رئیس جمهور آمریکا شود، آمد گفت من این توافق را قبول ندارم، این توافق را اوباما اشتباه کرده، به نفع ما نبوده و اساساً از اول با برجام مخالف بود. وقتی که رئیس جمهور شد چند بار تهدید کرد که بیایید با من مذاکره کنید و یک توافق دیگری کنیم و بعد وقتی به نتیجه نرسید، سال ۲۰۱۸ عملاً آمد از برجام خارج شد. پس یکی از طرفین از برجام خارج است، در حالی که ایران همچنان به برجام متعهد است. با این حال و در همان مقطع ایران حق داشت که اقدام متقابل و متناسب خود را انجام دهد؛ اما تلاش کرد که به فضای گفت‌و‌گو و دیپلماسی فرصت بدهد و گفت به رغم این که آن خارج شده، من پایبند می‌مانم، اما سایر طرفین برجام؛ کشور‌های دیگر غیر از آمریکا آنها بیایند جای او را پر کنند، متناسب آن آثاری که انتظار داشتم از برجام ببینم، به تناسب آن منافعی که من باید می‌بردم و نبردم، آنها بیایند تعهدات اضافی را بر عهده بگیرند یا این که از جهت روابط اقتصادی و کار‌هایی که باید کنند بیایند آن آثار اقتصادی منفی را جبران کنند. نه تنها این کار را نکردند، بلکه حتی تحریم‌های آمریکا علیه ما را اجرا کردند؛ یعنی بعد از برجام که به آمریکا نفت نمی‌فروختیم و روابط بانکی نداشتیم، اما نفت به اروپا می‌فروختیم، رابطه بانکی با اروپا داشتیم، وقتی تحریم‌های آمریکا برگشت، دولت‌های اروپایی می‌گفتند ما به برجام متعهد هستیم، آمریکا هم اشتباه کرده از برجام خارج شده، ولی شرکت‌های اروپایی روابط خود را با شرکت‌های ایرانی قطع کردند و یادم هست آن موقع در مذاکرات وقتی به آنها می‌گفتیم این چه وضعی است؛ شرکت‌های شما چرا قوانین آمریکا را اجرا می‌کنند؟ می‌گفتند که حاکمیت اقتصادی ما محدود است. شما نمی‌توانی همزمان بیایی بگویی حاکمیت من محدود است؛ آن موقع که پای تعهدات خود به میان می‌رسد، بگویی حاکمیت من محدود است ولی همزمان بیایی و درباره تعهدات ایران بگویی، حالا شما جواب بده چرا تعهدات خود را اجرا نمی‌کنی؟ این یک موضع دوگانه است، این تناقض‌گویی است که در حقوق بین‌الملل به چنین چیزی می‌گوییم؛ استاپل؛ تناقض‌گویی به ضرر دیگری، این اصلاً قابل قبول نیست. یعنی در حالی که خودشان تعهدات خودشان را اجرا نمی‌کنند، می‌آیند و به تعهدات دیگری اشاره می‌کنند و می‌گویند آیا آن را اجرا کردی یا نکردی و عبارت دیگری که برای آن می‌توانیم استفاده کنیم؛ نقض حسن نیت است، می‌توانیم به آن سوء استفاده از حق بگوییم. یک حق شکلی که به شما داده شده، نمی‌توانی خلاف ماهیت این حق از آن استفاده کنی. ماهیت این مکانیزم حل و فصل اختلاف و اسنپ‌بکی که وجود دارد، برای این است که اجرای تعهدات طرفین تا حد ممکن ادامه پیدا کند، برای این که توافق دوام داشته باشد، اما اینها عملاً برای چه استفاده می‌کنند؟ برای این که یک طرف؛ ایران، تعهدات خود را کامل اجرا کند در حالی که هیچ بهره‌ای از تعهد نمی‌برد و این اساساً مقبول نیست که چنین کاری را داشته باشیم. این بعد حقوقی قضیه است، اما بعد اقتصادی قضیه؛ سؤال این می‌شود که اگر این اتفاق بیفتد و این ۳۰ روز بگذرد و قطعنامه‌ای برای تمدید تعلیق یا رفع تحریم‌ها امضا نشود و آن شش قطعنامه شورای امنیت برگردند، چه آثار اقتصادی خواهند داشت؟

سؤال: سؤال بسیاری از مردم همین است و الان شاید یک بار روانی بر مردم القا شده باشد؛ بیایید راجع به یک موضوع مهم‌تر صحبت کنیم؛ پاسخ و واکنش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی؟

قنبری: فرض کنید که ما بپذیریم که کل دنیا؛ یک کشور است و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رئیس جمهور آن کشور است، دیگر شورای امنیت بالاتر از این نیست که، آیا در یک کشور رئیس جمهور فراتر از قانون است؟ آیا می‌توانیم بگوییم که شورای امنیت بالاتر از حقوق بین‌الملل است؟ آن چه که به عنوان وضع تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران ما می‌بینیم؛ از اول هم به نظر ما غیرقانونی و غیرمشروع بوده، ما هیچ وقت معتقد به این نبودیم که هر آن چه شورای امنیت انجام می‌دهد، حق و درست است و هیچ حقوقدان معتبر بین‌المللی هم چنین اعتقادی ندارد، حاکمیت قانون؛ همان طور که در عرصه حقوق داخلی، یک اصل است، در حقوق بین‌الملل هم یک اصل است. شورای امنیت ما را تحریم کند؛ بر چه اساسی تحریم کند؟ کدام تعهد بین‌المللی خود را نقض کردیم؟ کدام مرجع مستقل بین‌المللی آمده بررسی کرده ما فلان تعهد را بر عهده داشتیم، ولی انجام ندادیم. حتی همین کشور‌های اروپایی آن موقع که آمریکا از برجام خارج شد؛ همه آمدند گفتند رفتار آمریکا خلاف حقوق بین‌الملل بوده، چه اتفاقی افتاده؟ حالکه همان کار را خودشان انجام می‌دهند، نمی‌شود؛ یعنی بعضی چیز‌ها را با عدد و رقم می‌شود نشان داد؛ ما دوره برجام چقدر نفت صادر می‌کردیم، بعد از خروج چقدر صادر کردیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ کیفیت نفت ما تغییر کرد؟ قیمت نفت ما تغییر کرد؟ نه یک اتفاق حقوقی افتاد؛ خروج آمریکا از برجام، و وقتی که اینها نمی‌توانند حتی به شرکت‌های خودشان حاکمیت داشته باشند که روابط خود را مطابق تعهدات بین‌المللی خود انجام دهند، نمی‌توانند به بانک‌های خود بگویند که مطابق آن تعهدات بین‌المللی که ما پذیرفتیم؛ شما باید با بانک‌های ایران.

ادامه دارد