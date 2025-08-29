به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در کوهبنان،يک ميليارد و ۶۸۰ ميليون وجه کلاهبرداري شده به حساب مالباخته بازگشت.

،فرمانده انتظامي کوهبنان گفت: پس از شکايت يکي از شهروندان مبني بر اينکه کلاهبرداري انجام شده از وي به واسطه کليک بر روي لينک آلوده و نصب فيلترشکن از پيام رسان تلگرام بوده، کارشناسان پلیس فتا با سرعت عمل خود موفق به استرداد وجه مذکور به حساب مالباخته شدند.



درارزوئیه نیز يک ميليارد وجه کلاهبرداري شده به حساب فرد مالباخته برگردانده شد.



فرمانده انتظامي ارزوئيه گفت: پس تز شکايت يکي از شهروندان مبني بر اينکه يک ميليارد ريال از حسابش به صورت غيرمجاز برداشت شده، ماموران پليس فتا با سرعت عمل خود موفق به استرداد وجه مذکور در حساب سه نفر شدند و اين پول را به حساب مالباخته بازگرداندند.