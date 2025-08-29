پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۱۰.۶ درصدی صادرات کشاورزی در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ و رشد چشمگیر تولید محصولات استراتژیک مانند شکر، ماهیان خاویاری و کودهای فسفاته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدا، از وفاق و همدلی در استان تقدیر کرد.
وی نقش کلیدی استان گلستان در تأمین نیازهای غذایی کلانشهرهایی مانند تهران را ستود و افزود: با وجود تنشهای آبی، کشاورزی گلستان رو به رشد است و تولیدکنندگان این استان شایسته قدردانی هستند.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: تاکنون ۹۴.۲ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۵۶ درصد از این مطالبات تسویه شده بود.
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، از تأمین مناسب منابع مالی خبر داد و افزود: هرچند هنوز به هدف پرداخت ۴۸ ساعته بهای گندم تحویلی نرسیدهایم، اما عملکرد امسال نسبت به سالهای گذشته بهبود چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به گنجاندن کیفیت گندم در آییننامه قیمتگذاری خرید تضمینی، ادامه داد: اگرچه این اقدام با تأخیر انجام شد، اما کشاورزان میتوانند با انجام نمونهبرداری و آزمایش کیفیت، محصول خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند.
نوری قزلجه با اشاره به عبور بخش کشاورزی از رشد منفی ۱۴ درصدی در سال گذشته به رشد مثبت در سال جاری، این دستاورد را نتیجه سیاستهای حمایتی دولت و تلاش کشاورزان دانست.
وی به افزایش ۱۲ درصدی تولید ماهی در قفس، رشد ۲۷ درصدی تولید ماهیان خاویاری، افزایش ۱۴ درصدی تولید کودهای فسفاته، بهبود ۲۲ درصدی دسترسی دامداریهای کوچک به نهادههای دامی و رشد پنج درصدی تولید شیر خام، گوشت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی ۴۶ درصد افزایش یافته است.
علی اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، نیز در این جلسه، ضمن تشریح دستاوردهای دولت در حوزههای مختلف، بر اهمیت رفع موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی و گردشگری تأکید کرد.
استاندار گلستان با اشاره به تصویب منطقه آزاد استان گلستان و رفع ۹۷ درصدی موانع شمارهگذاری خودروها در این منطقه، از پیشتازی گلستان در این زمینه خبر داد.
استاندار گلستان با بیان اینکه این استان در زمینه کشاورزی با مشکلاتی نظیر قیمت دستوری گندم و محصولات کشاورزی مواجه است، بر لزوم سرمایهگذاری در این بخش و احیای کشت پنبه تأکید کرد. وی همچنین خواستار رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه بومگردی و گردشگری شد و از عدم صدور مجوزهای لازم در این زمینه انتقاد کرد.
طهماسبی با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری بر اساس برنامه هفتم توسعه، از جمله توسعه گلخانهها، کشت گیاهان دارویی، و راهاندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی، بر لزوم استفاده از این ظرفیتها برای توسعه استان تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه منابع اعتباری، خواستار توجه بیشتر به واحدهای تولیدی روستایی شد و از وجود اراضی ملی مستعد سرمایهگذاری و شرایط مساعد آب و هوایی به عنوان نقاط قوت استان یاد کرد. استاندار گلستان در پایان سخنان خود به چالشهای حوزه کشاورزی، از جمله تغییر اقلیم، فرونشست زمین، گرد و غبار، و خشکسالیهای مستمر اشاره کرد و خواستار توجه جدی به این مسائل شد.
استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد با تلاش دولتمردان و کارگزاران نظام، مشکلات استان گلستان حل شده و این استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.