نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: اقدام وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در اعلام رسمی فعال‌سازی اسنپ بک برای بازگشت تحریم‌های ایران، اشتباهی بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف شامگاه پنجشنبه در کانال تلگرامی خود افزود: این اقدام، یک گام غیرمسئولانه دیگر از سوی «تروئیکای اروپایی» بود که اوضاع را به بن‌بست کامل کشانده است.

این دیپلمات روس یکم شهریورماه نیز در واکنش به تهدید‌های سه کشور اروپایی درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک در کانال تلگرامی خود نوشته بود: بیایید برای لحظه‌ای مسائل حقوقی و رویه‌ای را که مطمئناً به سه کشور اروپایی حق انجام این کار را نمی‌دهد، کنار بگذاریم و بیایید از منظری صرفاً سیاسی به موضوع نگاه کنیم.

اولیانوف افزود: بجاست بپرسیم که آیا «سه کشور اروپایی» راهبرد برون رفت و بینش در خصوص نحوه یافتن راه حل برای خروج از بن بستی که آنها قصد دارند وارد آن شوند، دارند؟ پاسخ به این پرسش ها، ظاهراً منفی است.

دیمیتری پولیانسکی سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز ظهر پنجشنبه به وقت محلی در نشست خبری در نیویورک با بیان اینکه روسیه و چین خواستار از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت که اقدام ضد ایرانی اروپا برای فعال سازی روند مکانیسم اسنپ بک هیچ مبنای قانونی ندارد و شورای امنیت نباید بر اساس نامه تروئیکاری اروپا اقدامی انجام دهد. وی همچنین اعلام کرد: ساعاتی پیش چین و روسیه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید توافق هسته‌ای ایران به مدت ۶ ماه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند.

پیش از این، اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای که در روزنامه روسی کامرسانت منتشر شد، اعلام کرده بود: تهدید‌های انگلیس، آلمان و فرانسه برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد که قبلاً لغو شده بودند یک عامل بی‌ثبات‌کننده جدی است.

وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: در حرف، اروپایی‌ها طرفدار دیپلماسی و مذاکره هستند، اما رفتار آنها این چشم‌انداز را از بین می‌برد و باعث می‌شود که در مورد علاقه آنها به حل مسائلی که مطرح می‌کنند، تردید ایجاد شود.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: غربی‌ها می‌توانند به سادگی اعلام کنند که اسنپ بک اجرا شده است و از سایر کشور‌ها بخواهند که از خواسته‌های غیرقانونی آنها برای اعمال فشار بر تهران پیروی کنند. اما چنین ترفند‌هایی هیچ تعهد قانونی بین‌المللی ایجاد نمی‌کند.

وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: حتی اگر کشور‌های غربی اعلام کنند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازگردانده شده‌اند، روسیه از آنها پیروی نخواهد کرد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در تماس تلفنی با همتای ایرانی، آمادگی خود را برای ادامه مشارکت قابل توجه در تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی اوضاع پیرامون برجام و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه اعلام کرد.