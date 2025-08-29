



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حادثه هشتم شهریور و شهادت شهیدان رجایی و باهنر با سخنرانی آیت الله کریمی جهرمی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

در این مراسم آیت الله علی کریمی جهرمی از مراجع تقلید استان فارس به ایراد سخن پرداخت و ضمن تجلیل و تکریم خدمات و مجاهدت‌های دولتمردان در طول تاریخ انقلاب اسلامی ، یاد و نام تمام شهیدان عرصه خدمت را گرامی داشت .