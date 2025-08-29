کسری رحمانی، نماینده کشورمان در رقابت‌های تور جهانی تنیس ایتالیا، به مرحله نهایی دونفره این مسابقات راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کسری رحمانی که برای حضور در رقابت‌های تور جهانی تنیس ایتالیا در شهر فورلی حضور دارد، در بخش دو نفره جواز حضور در فینال را کسب کرد تا در یک قدمی قهرمانی قرار بگیرد.

او به همراه ساموئل پیری در فینال باید به مصاف جیووانی اورادینی و لورنزو برالدو برود. دیداری که سه نماینده از ایتالیا و یک نماینده از ایران را به خود خواهد دید.