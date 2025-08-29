به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسن شمسی پورگفت: اولویت اول بهره وری و احیای واحد‌های صنعتی راکد در سطح استان است.

وی از اعطای تسهیلات به ۲۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد، پیشگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و افزایش رونق اقتصادی استان، پیشگیری از خام‌فروشی مواد معدنی از جمله خاک نسوز خبر داد.

مدیرکل صمت افزود: افتتاح بیش از ۱۰ پروژه با سرمایه گذاری یک همت و اشتغال بالای ۴۰۰ نفر و افتتاح طرح توسعه فولاد سفید دشت با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون یورو و اشتغالزایی ۸۰۰ نفر، از جمله طرح‌های با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد است.

به گفت شمسی پور پیگیری سرمایه‌گذاری برای طرح توسعه فولاد سفیددشت (مگامدول هات شارژ) با هدف افزایش بهره‌وری تولید و کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.