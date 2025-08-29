پخش زنده
سفیر آمریکا به علت توهین و استفاده از کلمه «حیوانی» هنگام حضور در میان خبرنگاران در لبنان عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پی بی اس، «توماس باراک» سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در سوریه که همچنین به طور موقت در لبنان نیز به عنوان نماینده آمریکا ماموریت داشته است، گفت که قصد نداشته از کلمه «حیوانی» به شیوهای تحقیرآمیز استفاده کند، اما اظهاراتش «نامناسب» بوده است.
وی روز سهشنبه به همراه هیاتی از مقامات آمریکایی برای بحث در مورد تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله و اجرای توافق آتشبس که به آخرین جنگ بین اسرائیل و حزبالله در ماه نوامبر پایان داد، از بیروت بازدید کرد.
در آغاز یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری لبنان، روزنامهنگاران پس از شروع صحبت باراک دور از میکروفون، از او خواستند که به سمت تریبون برود. پس از حضور در تریبون، باراک به روزنامهنگاران گفت: متمدنانه رفتار کنید، مهربانانه رفتار کنید، بردبارانه رفتار کنید. او تهدید کرد که در غیر این صورت کنفرانس را زودتر تمام خواهد کرد.
باراک گفت: به محض اینکه شرایط متشنج شود، حیوانی شود، من جلسه را ترک خواهم کرد
این اظهارنظر باعث خشم عمومی در لبنان شد و سندیکای مطبوعات این کشور خواستار عذرخواهی و تحریم بازدیدهای باراک در صورت عدم عذرخواهی شد.
کاخ ریاست جمهوری نیز بیانیهای صادر کرد و از اظهارات «یکی از مهمانان» ابراز تأسف و از روزنامهنگاران به خاطر «سختکوشی» شان تشکر کرد.
باراک در مصاحبهای با ماریو نوفل در رسانه ایکس که گزیدهای از آن روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: حیوانی کلمهای بود که من قصد نداشتم به شیوهای تحقیرآمیز از آن استفاده کنم، تنها میخواستم بگویم که آرام باشیم، کمی تحمل و مهربانی کنیم و متمدن باشیم، اما انجام این کار در زمانی که رسانهها فقط کار خود را انجام میدادند، نامناسب بود.
وی افزود: من باید در مورد وقتم سخاوتمندتر و خودم صبورتر میبودم.
پس از این اظهارات باراک، رئیس کمیته رسانه و ارتباطات پارلمان لبنان و نماینده فراکسیون حزبالله، اهانت فرستاده ویژه آمریکا به خبرنگاران را نمونهای از «خودبرتربینی آمریکایی» دانست و خواستار اقدام فوری دولت لبنان با احضار سفیر واشنگتن در بیروت شد.
«ابراهیم الموسوی» رئیس کمیته رسانه و ارتباطات پارلمان لبنان و نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در واکنش به اظهارات توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه در دیدار با خبرنگاران لبنانی در کاخ ریاست جمهوری لبنان تأکید کرد: این رفتار نمونه بارز تکبر و خودبرتربینی آمریکایی در برابر رسانههای لبنان است و ما هیچ تعجبی از آن نکردهایم.