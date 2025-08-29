پخش زنده
به گفته استاندار همدان سومین مدرسه از طرح برقراری عدالت آموزشی به بهرهبرداری رسید و تا مهرماه ۴۵ طرح دیگر نیز افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،این طرح با ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع بنیاد برکت و اعتبارات ملی خیری در فضایی به مساحت یک هزار و ۴۸۰ مترمربع بهره برداری شد.
حمید ملانوریشمسی در مراسم بهره برداری مدرسه هفت کلاسه روستای سولان افزود: عدالت آموزشی بستر شکوفایی علمی و اخلاقی نسل آینده است.
استاندار همدان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح برقراری عدالت آموزشی است تا همه دانشآموزان، صرفنظر از محل زندگی، از فضاها و تجهیزات مناسب بهرهمند شوند.
حمید ملانوریشمسی با بیان اینکه در استان همدان ۱۰۸ طرح در این زمینه شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: این طرحها شامل نوسازی، بازسازی و حذف مدارس کانکسی و ناایمن است.
دبستان دخترانه ۷ کلاسه شهید آیت الله رئیسی روستای سولان با حضور استاندار همدان و نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای بهرهبرداری شد.این مدرسه به همت آقای درویشی بهعنوان مدیر، همراهی خیرین، کمکهای مردمی و مشارکت دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری و شورای اسلامی روستا احداث شده است و فضای آموزشی فراهم شده که در شأن دانشآموزان منطقه است