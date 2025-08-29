رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران از برگزاری راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام اصغری ولوجایی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد: این راهپیمایی همزمان با استانهای البرز و اردبیل، امروز جمعه ۷ شهریورماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار میشود.
وی افزود: نمازگزاران در مرکز استان از مصلی امام خمینی (ره) تا میدان ساعت ساری با سر دادن شعارهای ضدصهیونیستی، خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام میکنند.
حجت الاسلام اصغری ولوجایی با اشاره به جایگاه مردم مازندران در حمایت از آرمانهای اسلامی، اظهار داشت: مردم دیار علویان با حضور گسترده در این راهپیمایی حماسی بار دیگر ندای عدالتخواهی و دفاع از آرمان قدس شریف را طنینانداز خواهند کرد.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم مازندران در این اجتماع باشکوه، عزم ملت ایران برای حمایت از جبهه مقاومت و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس را به نمایش میگذارد.