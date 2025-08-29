پخش زنده
امروز: -
برنامه «پاسیاد پسر خاک» ویژه بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی «آزادگان ایران»، جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ بصورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از بخشهای اصلی این برنامه، انتشار تقریظ حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب روایت زندگی و مبارزات شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد با عنوان «پاسیاد پسر خاک» است که برای نخستینبار منتشر خواهد شد.
ویژه برنامه «پاسیاد پسر خاک» به تهیهکنندگی سیده زهرا صالحی و گویندگی خاطره ارج، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ بصورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.