درگذشت حسین زندینیا، گوینده و سردبیر خبر صدا و سیمای مرکز البرز در سانحه تصادف
حسین زندینیا، از گویندگان و سردبیران باسابقه و پرتلاش صدا و سیمای مرکز البرز، بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.
حسین زندینیا سالها در عرصه خبر و رسانه فعالیت داشت و با صدای گرم و بیانی شفاف خود، بهویژه در بخشهای خبری رادیو و تلویزیون استانی و رادیو پیام، در میان مردم استان البرز چهرهای آشنا و محبوب بود.
همکاران او در مرکز البرز، از فقدان این چهره حرفهای و اخلاقمدار، بهشدت متأثر شدهاند و جامعه رسانهای استان یکی از نیروهای تأثیرگذار خود را از دست داد.
مراسم تشییع و خاکسپاری وی متعاقباً اعلام خواهد شد.
صدا و سیمای مرکز البرز ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم ایشان، این ضایعه را به عموم همکاران رسانهای، خانواده گرامی و مخاطبان ارجمند تسلیت عرض میکند.
روحش شاد و یادش گرامی.