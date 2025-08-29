حسین زندی‌نیا، از گویندگان و سردبیران باسابقه و پرتلاش صدا و سیمای مرکز البرز، بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.

درگذشت حسین زندی‌نیا، گوینده و سردبیر خبر صدا و سیمای مرکز البرز در سانحه تصادف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، این حادثه تلخ، صبح روز جمعه هفتم شهریور در یکی از محور‌های استان البرز رخ داد که متأسفانه منجر به فوت وی در محل حادثه شد.

حسین زندی‌نیا سال‌ها در عرصه خبر و رسانه فعالیت داشت و با صدای گرم و بیانی شفاف خود، به‌ویژه در بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون استانی و رادیو پیام، در میان مردم استان البرز چهره‌ای آشنا و محبوب بود.

همکاران او در مرکز البرز، از فقدان این چهره حرفه‌ای و اخلاق‌مدار، به‌شدت متأثر شده‌اند و جامعه رسانه‌ای استان یکی از نیرو‌های تأثیرگذار خود را از دست داد.

مراسم تشییع و خاکسپاری وی متعاقباً اعلام خواهد شد.

صدا و سیمای مرکز البرز ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم ایشان، این ضایعه را به عموم همکاران رسانه‌ای، خانواده گرامی و مخاطبان ارجمند تسلیت عرض می‌کند.

روحش شاد و یادش گرامی.