باهدف مدیریت مصرف آب دربخش کشاورزی ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی تکاب به سامانههای نوین آبیاری تحت فشار مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت: بمنظور بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی تکاب به سامانههای نوین آبیاری تحت فشار مجهز شد.
منصور رضایی افزود: ۲/۶ کیلومتر لوله گذاری هدایت آب و ۱۱ طرح آبیاری تحت فشار و سامانههای نوین تحت فشار در اراضی کشاورزی شهرستان انجام شده است.
وی افزود: ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای طرحهای آبیاری هزینه شده که ۳ و نیم میلیارد تومان آن بصورت بلاعوض پرداخت و ما بقی توسط کشاورزان بصورت خود یاری مساعدت شده است.
محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز گفت: چند طرح آبیاری به سیستمهای نوین تجهیز و چند طرح لوله گذاری نیز برای صرفه جویی و کاهش مصرف آب در تکاب انجام شده است.
وی گفت: با اجرای این طرحهای آبیاری ۱۸ شغل مستقیم و ۶۰ شغل غیر مستقیم ایجاد شده است.
نیکنام با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی افزود: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأمین و تولید محصولات را افزایش و موجب رفاه اجتماعی و امنیت غذایی در جامعه خواهد شد.
کشاورزان نیز تأکید داشتند: با بهینه سازی مصرف آب، نه تنها سهم خود را برای حفظ یکی از با ارزشترین منابع طبیعی ادا میکنیم، بلکه میتوانیم محصولات سالم تری نیز تولید کنیم.