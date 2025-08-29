پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیریهای جدی برای جبران کمبود نیروی انسانی و تجهیز محیطبانان خبر داد و گفت: جذب ۷۰۰ نیروی جدید محیطبان صادر شده و به زودی جذب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در دیدار با فعالان محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد از پیگیریهای جدی برای جبران کمبود نیروی انسانی و تجهیز محیطبانان خبر داد.
وی بر پرداخت و عزم جدی دولت برای حل مسائل زیستمحیطی با تکیه بر علم و مشارکت مردم تأکید کرد.
انصاری یکی از چالشهای اصلی سازمان را کمبود شدید نیروی انسانی بهویژه در حوزه محیطبانی دانست و اظهار داشت: در یک سال گذشته با پیگیریهای انجام شده قول جذب ۷۰۰ نیرو برای سال جاری دریافت کردهایم که اولویت با محیطبانان خواهد بود.
انصاری از ارائه گزارشی جامع به هیات دولت درباره مشکلات و خطرات پیش روی محیطبانان خبر داد و اضافه کرد: پس از این گزارش، رئیسجمهور دستور داد تا تجهیزات نوین شامل پهپاد، دوربینهای دید در شب و دوربینهای تلهای برای پایش و حفاظت از مناطق حساس تأمین شود.
وی تصریح کرد: اگر چه به دلیل محدودیتهای مالی و شرایط کشور با مشکلاتی مواجه شدیم، اما هوشمندسازی ایستگاههای حساس در دستور کار قرار دارد.
واکاوی چالشهای کلان محیطزیستی و تأکید بر توسعه پایدار
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با نگاهی واقع بینانه به ریشه بحرانهای کنونی پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه در چند دهه گذشته نسبت به محیطزیست بیتوجهی شده است و توسعههای صورتگرفته بیشتر بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی بود و بارگذاری صنایع آببر در مناطق کمآب، نمونهای از این غفلتهاست.
انصاری پیامد این سیاستها را بروز چالشهایی مانند گرد و غبار، آلودگی هوا، آتشسوزیهای گسترده و خشکی تالابها دانست و تأکید کرد: همه ما میراثدار این شرایط هستیم که با وجود همه محدودیتها، در یک سال گذشته هیچ مجوزی بدون بررسی کارشناسی و رعایت اصول علمی صادر نشده است و سند آمایش سرزمین باید مبنای برنامهریزیها باشد.
موضع قاطع در قبال پروژههای بحثبرانگیز و دعوت از مشارکت مردم
وی در پاسخ به پرسشی درباره سد خرسان ۳ با یادآوری اینکه مجوز این پروژه مربوط به سال ۱۳۹۶ است، قول بررسی دقیق و کارشناسی آن را داد و گفت: من بیش از آنکه خود را رییس سازمان بدانم، یک کارشناس میدانم و به ایستادگی بر مواضع کارشناسی باور دارم.
انصاری حل چالشهای بزرگ محیطزیستی را منوط به مشارکت فعال مردم دانست و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، خانه مردم است و درهای آن به روی همه باز است.
انصاری از فعالان و نمایندگان تشکلهای زیستمحیطی دعوت کرد تا در جلسهای تخصصیتر در تهران با حضور معاونان سازمان، موضوعات را با فرصت کافی پیگیری کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ارجاع موضوعات حساسی مانند مازوت سوزی و سد ماندگان به معاونت حقوقی برای حلوفصل کارشناسی، بر عزم سازمان برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مانند بالگرد برای مهار آتش سوزیها تأکید کرد و از تشکیل ستاد ویژه در سازمان برنامه و بودجه برای رفع این نیازها خبر داد.
وی اضافه کرد: باید با همکاری و همدلی میراثی شایسته برای نسلهای آینده به جا بگذاریم.
انصاری افزود: این نشست، نشاندهنده رویکرد جدید سازمان برای گشودگی، پاسخگویی و تعامل هرچه بیشتر با نهادهای مردمی و جوامع محلی بهعنوان شرکای اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است.