رئیس پلیس راهور فراجا گفت: فقط در ۶ روز ابتدایی شهریور ماه گواهینامه نزدیک به ۲۸ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثهساز، به صورت سیستمی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پلیس راهور فراجا، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به افزایش سفرهای جادهای در شهریور ماه گفت: با شروع فصل سفرهای تابستانی، پیشبینی میشود شاهد افزایش ترددها در محورهای کشور باشیم و به همین دلیل تمهیدات ویژهای برای ارتقای ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: یکی از اقدامات مهم پلیس راهور، توقیف سیستمی سه ماهه گواهینامه رانندگان به ازای هر فقره تخلف حادثهساز است. همچنین بر اساس قانون، رانندگانی که همزمان ۲ تخلف حادثهساز مرتکب شوند، علاوه بر جریمه و نمره منفی، خودروشان برای سه روز به پارکینگ منتقل میشود.
سردار حسینی با بیان اینکه از یکم تا ششم شهریور، حدود ۲۸ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثهساز به صورت سیستمی گواهینامهشان توقیف شده است، تأکید کرد: این اقدام با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادهها اجرا میشود و پلیس از همه رانندگان تقاضا دارد مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.