عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تکلیف قانونی حذف یارانه ثروتمندان گفت: با گذشت یک دهه از تصویب این قانون، همچنان بانک اطلاعاتی جامع یارانهبگیران ناقص مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالرضا مصری با اشاره به مقوله حذف یارانه ثروتمندان و دستورالعملهای تازه در این بخش، گفت:بیش از ۱۰ سال از تکلیف قانونی در زمینه حذف سه دهک ثروتمند یارانه بگیر گذشته، اما دولتها در این زمینه اقدام جدی نکردهاند و تنها به صورت محدود عمل کردهاند. ایرادی که همواره دولتها مطرح میکنند، نبود منابع اطلاعاتی دقیق است؛ در حالی که قرار بود بانک اطلاعاتی جامع ایرانیان برای این موضوع شکل بگیرد تا با تمامی بانکهای کشور در ارتباط باشد و دارایی و درآمدهای افراد شناسایی شود، اما این اتفاق نیفتاد و تفکیک لازم در این بخش صورت نگرفت.
وی افزود: همچنین ما برخی اوقات ملاحظه میکنیم که یارانه یک مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) قطع شده است. این موضوع اصلا پذیرفتنی نیست و امیدواریم این دستورالعمل جدید طوری باشد که ابهامات گذشته را برطرف کند. واقعیت این است که عدهای اصلاً نیازی به دریافت یارانه ندارند و خودشان هم اقدام به قطع این یارانه نمیکنند. از سوی دیگر، برخیها هم هستند که یارانه دریافتی خود را به دیگران منتقل میکنند شفافسازی و ساماندهی این موضوع باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.