وزیران «امور اقتصادی و دارایی» و «راه و شهر سازی»، روسای سازمانهای برنامه و بودجه و نیز اداری و استخدامی کشور در جلسات هفته آینده کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سییما این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد:
کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات نمایندگان
کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی برنامهها و عملکرد تحق اهداف برنامه حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی حمل و نقل بین الملل (لجستیک) و نیز پاسخ به سوالات نمایندگان. دعوت از شهردار تهران برای استماع گزارش تحق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی پاک
کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص بررسی روند اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصلات اقلام سلامت محور
کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (با حضور نایب رئیس مجلس)