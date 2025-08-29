پخش زنده
کارشناس هواشناسی، وضعیت جوی استان قزوین را طی چند روز آینده همچنان پایدار و آسمان آن صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آخوندی با اشاره به وزش بادها، اظهار داشت: برای امروز نیز همانند روز گذشته، وزش بادها در راستای شهرهای کوهین، تاکستان و بویینزهرا گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.
وی همچنین در خصوص وضعیت ارتفاعات شمالی استان گفت: در ارتفاعات شمالی استان شاهد افزایش ابر و در برخی مناطق احتمال پدیده مه را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی به وضعیت دمایی اشاره کرد و افزود: به لحاظ دمایی، برای فردا و پسفردا کمی افزایش دما نسبت به امروز پیشبینی میشود.
حداقل دمای بامداد امروز در آوج ۱۳ درجه بالای صفر گزارش شده است.