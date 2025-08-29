به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان سرخس گفت: با اجرای این طرح، ضریب برخورداری روستا‌های سرخس از گاز طبیعی از ۸۰ درصد به بیش از ۹۴ درصد رسیده است. همچنین عملیات گازرسانی به چهار روستای باقی‌مانده شامل بغبغو، دربند، قره‌قیطان و معدن نیز در حال اجراست. با گازرسانی به این روستاها ضریب برخورداری روستاهای سرخس به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

مجید بیکی افزود: در اجرای طرح گازرسانی به این ۱۱ روستا، ۶۷۳ علمک نصب، ۹۳ هزار و ۹۶۷ متر شبکه توزیع و ۱۲ هزار و ۲۹۳ متر شبکه تغذیه ایجاد شده است. همچنین برای تقویت پایداری و ایمنی شبکه، دو ایستگاه تقلیل فشار راه‌اندازی شده است.