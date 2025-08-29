پخش زنده
همزمان با هفته دولت، دو پایگاه جادهای فوریتهای پزشکی مهر در محور رامهرمز _ بهبهان و نفت سفید از توابع شهرستان هفتکل افتتاح شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: همزمان با هفته دولت، دو پایگاه جادهای فوریتهای پزشکی مهر در محور رامهرمز _ بهبهان و نفت سفید از توابع شهرستان هفتکل افتتاح شدند و در مدار خدمترسانی به مردم منطقه قرار گرفتند.
وی افزود: پایگاه اورژانس جادهای مهر در محور پرتردد رامهرمز به بهبهان با هدف ارتقای خدمات فوریتهای پزشکی و کاهش زمان رسیدگی به حوادث جادهای در این محور ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.
دکتر احمدی بلوطکی میگوید: این پایگاه در زمینی به مساحت ۹۶ مترمربع، زیربنای ۷۲ مترمربع و با اعتباری بیش از ۱۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ساخته شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه ددا: همچنین پایگاه جادهای اورژانس نفت سفید که با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۱۶۰ متر مربع، در مدت زمان ۶ ماه ساخته شد، مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی عنوان کرد: این پایگاه اورژانس به عنوان یکی از نیازهای ضروری مردم منطقه، پس از تامین زمین توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان، در قالب طرحهای عامالمنفعه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان ساخته و به شبکه بهداشت و درمان تحویل داده شد.