همزمان با هفته دولت، دو مرغداری با ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در روستای دمیرچی و روستای تازه کند شیخ الاسلام ملکان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرغداری مرغ تخم گذار یاسر بابا نژاد با ظرفیت تولید ۷۰ هزار قطعه و سرمایه گذاری ۷۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

این مرغداری برای ۸ نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی دارد. همچنین واحد مرغداری مرغ مادر گوشتی رحمان شیمی با ظرفیت تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ قطعه و سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد که این واحد برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم و ۲۵ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.

شهرستان ملکان دارای ۶۷ واحد مرغداری است که ۳۹ واحد آن مرغداری گوشتی با ظرفیت ۹۲۰ هزار و ۴۳۰ قطعه و ۱۳ واحد آن مرغداری مرغ تخمگذار با ظرفیت تولید یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۵۶ قطعه است.

همچنین شهرستان ملکان دارای ۵ واحد پولت تخمگذار است که ظرفیت آنها ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ است. این شهرستان دارای ۸ واحد مرغداری مادر گوشتی با ظرفیت ۲۶۲ هزار و ۲۱۸ و ۲ واحد مرغ مادر تخمگذار یا ظرفیت ۱۴۰ هزار قطعه است. یک واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت تولید ۵ هزار قطعه نیز در این شهرستان فعال است.