به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه شهرستان کازرون گفت: به مناسبت هفته دولت، طرح‌های متعددی در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، خدماتی، آبرسانی و تولیدی با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید.

نیک مرام افزود: طرح‌های برق رسانی و رفع افت ولتاژ شامل تقویت شبکه، روشنایی و نصب ترانس با هزینه ۱۲۲ میلیارد تومان در این شهرستان (افتتاح طرح رفع افت ولتاژ برق روستا‌های جره و بالاده به صورت نمادین)، بهسازی معابر روستایی با هزینه ۱۵۰ میلیارد تومان و مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی باغدشت با هزینه بیش از پنج میلیارد تومان از طرح‌هایی بود که افتتاح شد.

فرماندار ویژه کازرون بیان کرد: همچنین طرح پروژه آبخیزداری، آبخوان‌داری و کنترل سیلاب در روستای تنگ‌گاو با هزینه ۱۰ میلیارد تومان و طرح اشتغال زایی کمیته امداد شامل ساخت ۶۶ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در بخش جره و بالاده با هزینه ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.