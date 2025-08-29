امام جمعه آمل با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی، ایشان را الگویی کم‌نظیر در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم نهمین سالگرد ارتحال عالم ربانی آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی با حضور علما، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر بابل برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام یعقوبیان، امام جمعه آمل، با گرامیداشت یاد و نام این شخصیت برجسته، اظهار داشت: برای آیت‌الله فاضل، دنیا و تعلقات آن هیچ ارزشی نداشت و تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم و تربیت طلاب کرد.

وی با اشاره به سیره علمی و اخلاقی این عالم وارسته، افزود: زندگی ایشان سرشار از ایمان، زهد، تقوا و پرهیزکاری بود و عمر با برکتشان در مسیر اعتلای اسلام و انقلاب سپری شد.

امام جمعه آمل با تأکید بر خدمات ماندگار آیت‌الله فاضل به جامعه اسلامی، گفت: ایشان الگویی روشن برای طلاب و مردم بودند و خدماتشان به اسلام و انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

وی همچنین به نقش مؤثر آیت‌الله فاضل در تأسیس یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های علمیه استان اشاره کرد و افزود: حوزه علمیه فیضیه مازندران که توسط ایشان در روستای سلطان محمد طاهر بابل بنیان‌گذاری شد، از ابتدا تاکنون خدمات ارزشمندی به جامعه اسلامی ارائه کرده است.

حجت‌الاسلام یعقوبیان با اشاره به تقدیم فرزند شهید توسط این عالم ربانی، اظهار داشت: ایشان با عمل به آرمان‌های امام و رهبری، در مسیر ارزش‌های نظام گام برداشتند و شاگردان ایشان امروز منشأ خدمات علمی و فرهنگی در کشور هستند.

وی ساده‌زیستی، اخلاص، تقوا و همراهی با مردم را از ویژگی‌های بارز آیت‌الله فاضل دانست و گفت: مردم‌داری ایشان در همه صحنه‌ها زبانزد بود و حضورشان مایه آرامش و هدایت جامعه بود.

آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی در سال ۱۳۱۴ شمسی در شهر نجف اشرف به دنیا آمد و پس از طی مراحل مقدماتی علوم اسلامی نزد پدر و آیت‌الله حاج شیخ محمد کوهستانی، برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف عزیمت کرد. وی پس از کسب مدارج عالی حوزوی، در سال ۱۳۶۳ حوزه علمیه فیضیه مازندران را در بابل تأسیس کرد.

ایشان در سال ۱۳۵۹ به‌عنوان نماینده مردم بابل در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و در طول عمر خود آثار متعددی از جمله «دعا و نیایش»، «راهنمای لمعه»، «کتاب عاشورا»، و مقالاتی پیرامون عاشورا، نوروز و اربعین به رشته تحریر درآورد.

آیت‌الله فاضل در سال ۱۳۹۵ بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان در شهر نجف اشرف به خاک سپرده شد.