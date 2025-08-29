به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با هفته دولت، آیین افتتاحیه دبستان ۱۲ کلاسه امام حسین (ع) شهرک اندیشه شهرستان شوشتر در راستای نهضت توسعه فضا‌های آموزشی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد.

ابراهیم نامداری، مدیر آموزش و پرورش شوشتر در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از خدمات خیر گرانقدر گفت: این طرح با مشارکت سازمان نوسازی مدارس استان خوزستان، حمایت شرکت ملی نفت ایران و تلاش ارزشمند خیر نیک‌اندیش، حاج مرتضی نیکونهاد که بیش از ۲ میلیارد تومان برای تکمیل آن هزینه کرده‌اند، ساخته شد و به بهره‌برداری رسید و در اختیار مردم منطقه قرار گرفت.

وی افزود: بی‌تردید اقدام خداپسندانه حاج مرتضی نیکونهاد در ساخته این دبستان، مصداق بارز باقیات‌الصالحات است و ثمرات آن برای سالیان متمادی در دل فرزندان این سرزمین ماندگار خواهد شد. آموزش و پرورش شهرستان شوشتر از این تلاش ارزشمند نهایت سپاسگزاری را دارد و امیدواریم این حرکت نیک، الگویی برای توسعه فرهنگ مدرسه‌سازی در منطقه باشد.

گفتنی است؛ دبستان خیرساز ۱۲ کلاسه امام حسین (ع) شهرک اندیشه با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۹۰ متر مربع و با زیربنای آموزشی هزار و ۲۲۶ متر مربع ساخته شده است.

در مراسم افتتاح دبستان خیرساز ۱۲ کلاسه امام حسین (ع) حجت الاسلام سادات ابراهیمی نماینده مردم شهرستان‌های شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، قنبری فرماندار شهرستان، علی فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، سعیدی مدیرکل نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.