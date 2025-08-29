پخش زنده
امروز: -
خط لوله ۲۶ اینچ و مرکز انتقال فرآوردههای نفتی بندرعباس، سیرجان و رفسنجان به طول ۴۶۰ کیلومتر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس گفت: این خط لوله از مرکز انتقال نفت بندرعباس آغاز میشود و با عبور از مرکز انتقال نفت قطب آباد و مهر آران به پایانه رفسنجان استان کرمان خاتمه مییابد.
محمد نصر افزود: ظرفیت انتقال این خط ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر فرآوردهای نفتی در روز است.
وی گفت: برای راه اندازی این خط لوله انتقال ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران سرمایه گذاری شده است.
نصر افزود: با راه اندازی این طرح برای هزار و ۷۰۰ تن بصورت مستقیم و دو هزار و ۵۰۰ تن بصورت غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس گفت: این خط انتقال دارای ۳ تلمبه خانه و یک پایانه در مرکز انتقال بندرعباس، قطب آباد، مهرآران و پایانه رفسنجان است.
وی افزود: خط انتقال برق رسانی این مسیر دارای دو پست برق ۱۳۲ کیلو ولت و توسعه پست برق ۶۳ کیلو ولت در مرکز انتقال نفت بندرعباس به طول ۱۰۰ کیلومتر است.
نصر گفت: صرفه جویی ۶ هزار میلیارد تومانی در هزینه انتقال فرآوردهای نفتی، حذف رفت و آمد حدود ۶۰۰ دستگاه نفتکش در روز، کاهش ترافیک و خطرهای جادهای، داخلی سازی زنچیره تامین لوله و داخلی سازی تجهیزات از دستاوردهای این طرح است.
بیشتربخوانید: تولید ۴۰ درصد بنزین کشور در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس افزود: افزایش امنیت انرژی، تامین پایدار انرژی، انتقال صد در صدی فرآوردهای نفتی تولیدی شرکت نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و کاهش هزینه و آلودگیهای ناشی از رفت و آمد روزانه نفتکشها از اهداف این طرح است.