روئینگ قهرمانی آسیا؛ بهراد لگارینژاد راهی فینال تک نفره جوانان شد
بهراد لگارینژاد در گروه دوم مقدماتی تک نفره روئینگ جوانان قهرمانی آسیا سوم شد و به فینال این مسابقات راه یافت.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
بهراد لگارینژاد در گروه دوم مقدماتی تک نفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از ژاپن، چینتایپه و کره با زمان ۷:۱۰.۹۴ سوم شد و به فینال این مسابقات راه یافت. در این رقابت نمایندگان کره و چین تایپه به ترتیب اول و دوم شدند.
فینال این ماده فردا برگزار میشود.