وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از سایت ۴ هزار هکتاری پرورش میگو در گمیشان، آن را فرصتی برای خودکفایی در تولید پروتئین دریایی و اشتغالزایی محلی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جریان دومین روز سفر استانی خود به استان گلستان، از سایت گسترده چهار هزار هکتاری پرورش میگو در شهرستان گمیشان بازدید کرد.
نوری قزلجه در حاشیه بازدید، بر پتانسیل این سایت به عنوان یکی از بزرگترین مراکز پرورش میگو در منطقه تأکید کرد و آن را فرصتی برای خودکفایی در تولید پروتئین دریایی و اشتغالزایی محلی دانست.
گمیشان، با موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی دریای خزر و تالابهای غنی، یکی از نقاط کلیدی برای توسعه پرورش میگو در ایران به شمار میرود.
سایت پرورش میگو گمیشان در شمال غرب استان گلستان قرار دارد این سایت تنها مجتمع تولید میگو در شمال کشور است که گونه وانامی یا سفید را به صورت انبوه تولید میکند.
میگوی تکثیری در مجتمع پرورشی گمیشان از گونه ‘وانامی’ به علت شوری کم آب و اقلیم و خاک مناسب طی ۱۲۰ روز در این منطقه پرورش داده میشود و به وزن ۱۵ گرم میرسد.