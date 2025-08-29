پخش زنده
امروز: -
با تقویت بادهای 120 روزه تا اوایل هفته آینده برای مرز شرقی استان طوفان و گرد و خاک با احتمال بروز خسارت پیش بینی شده است. هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه تا اوایل هفته آینده گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در برخی ساعات کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بویژه در نیمه شرقی استان قابل پیش بینی است.
زارعی با بیان اینکه بروز خسارت و طوفان و گرد و خاک هم در مرز شرقی استان دور از انتظار نیست، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی هشدار سطح زرد در استان صادر شده و در آن به اطمینان از استحکام سازههای موقت و پوشش گلخانه ها، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره، اجتناب از رفتن به فضای باز بویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای خاص در ساعات آلودگی هوا و در صورت قرار گرفتن در فضا استفاده از ماسک، خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در تردد بویژه در محورهای مواصلاتی شرق و جنوب استان توصیه شده است.
در شبانه روز گذشته سربیشه و قهستان با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین و بندان، دهسلم و طبس با حداکثر دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقاط استان گزارش شده است.
تغییرات دما در مرکز استان نیز دراین مدت بین ۱۸ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شد.