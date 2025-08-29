رئیس گروه تغذیه مرکز معاونت بهداشتی، افزایش روند اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و افراد بالای ۱۸ سال را به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم حوزه تغذیه در قم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، روح الله فلاح، رئیس گروه تغذیه مرکز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و افراد بالای ۱۸ سال را یکی از مهم‌ترین چالش‌های تغذیه دانست و این وضعیت را قرمز رنگ توصیف کرد.

وی با اشاره به جلسات متعدد با آموزش و پرورش در این زمینه گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که اغلب بوفه‌های مدارس استاندارد‌های لازم بهداشت محیطی را ندارند و همچنین عرضه موادغذایی‌های غیر مجاز اعم از چیپس، پفک، ساندویچ و آبمیوه‌های صنعتی در آنجا رواج دارد.

فلاح افزود: بازسازی و اصلاح بوفه‌های مدارس نیازمند اعتبارات عمرانی است. هرچند کارشناسان تغذیه هر ساله بر وضعیت مدارس استان نظارت می‌کنند، اما هنوز ساختار منسجم و مدونی برای این موضوع وجود ندارد.

به گفته وی، طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی در سال‌های اخیر، حدود ۴۰ درصد از کارمندان بخش تغذیه با مشکل اضافه وزن و چاقی مواجه هستند که این مسئله می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.

برای کنترل این وضعیت، برنامه‌ای مدون در حال تدوین است که شامل غربالگری هر ۵ تا ۶ ماه یک‌بار، ارائه مشاوره تغذیه‌ای و اجرای سیاست‌های تشویقی به کارمندان این بخش خواهد بود.